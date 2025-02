Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom vuole estendere la durata della Beta 2 dopo il down del PSN

Il recente malfunzionamento del PlayStation Network dell’8 febbraio ha causato notevoli disagi non solo ai giocatori, ma anche avisto che il publisher giapponese stava conducendo i test di rete di.Ildel PSN ha infatti colpito in pieno la prima fase dell’Open2, impedendo ai giocatori su PS5 di partecipare per un giorno intero e privandodi dati fondamentali per affinare l’esperienza di gioco prima del lancio ufficiale a fine mese.Per ovviare al problema, il publisher nipponico ha annunciato attraverso i propri canali social di star prendendo in considerazione un’estensione2 di circa 24 ore in un fine settimana successivo, anche se al momento non ci sono dettagli definitivi. L’azienda sembra di conseguenza intenzionata prima a coordinarsi con Sony e completare le verifiche, per poi comunicare ufficialmente la nuova finestra di test.