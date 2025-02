Ilrestodelcarlino.it - Mondolfo di misura. Maior su tutte le furie

0ATLETICO: Maramonti, Rosetti, Antinori, Fossa A. (45’ st Sbrega), Ordonselli D., Sannipoli, Mainardi (32’ st Damiani), Pagnoni (44’ st Lila), Esposito (29’ st Menconi), Cecchini, Cinotti. All. Rondina. ATL.: Michelizzi, Nicolini, Pacenti, Rossini, Bombagioni, Gregorini, Giri, Marconi, Orciani (32’ st Spaccazzocchi), Messina, Pompei (6’ st Tinti). All. Castignani. Arbitro: Fermani di Jesi Rete: 39’ st Bombagioni Note: espulso Antinori al 19’ st per doppia ammonizione. In quel di Villanova con un discreto pubblico, ildifende la vetta appena conquistata nella passata giornata. Incontro con poche occasioni in cui le difese la fanno da padrone. Partita che si infiamma al 32’ quando i locali invocano un evidente calcio di rigore: Cinotti calcia dal limite e Bombagioni respinge con il braccio alto, solo per il direttore di gara è tutto regolare.