Mondiali sci, oro per Von Allmen in discesa libera. Paris quarto, a un soffio dal podio

Leggi su .com

(Adnkronos) – Franjo vonvince la medaglia d'oro nella gara dimaschile aidi Saalbach, in Austria. Il 23enne svizzero ha chiuso la gara in 1:40.68, precedendo di 24 centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr, argento, e l'altro svizzero Alexis Monney, bronzo con 31 centesimi di ritardo. Il primo azzurro è Dominik, che .L'articolosci, oro per Vonin, a undalproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.