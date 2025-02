Internews24.com - Mondiale per Club, ora è ufficiale! Sergio Ramos è un nuovo giocatore del Monterrey. Sfiderà l’Inter

di Redazioneper, ora èè undelnella rassegnaNuova avventura per l’ex Real Madrid,, che nonostante l’età avanzata, non ha nessuna intenzione di smettere di giocare a calcio. A 38 anni, il difensorei ntraprende una nuova avventura in Messico. L’ex difensore di Real e PSG, che nelle ultime due stagioni ha giocato con il Siviglia, è stato ufficialmente ingaggiato dal, squadra che milita nella massima serie messicana. Attualmente, iloccupa la dodicesima posizione in classifica dopo sei giornate di campionato.??? Presentato oggial: il 18 giugnol'Inter nell'esordio nerazzurro alperpic.twitter.com/A12gmDfZBB— Daniele Mari (@marifcinter) February 9, 2025 Un dettaglio interessante è cheaffronterànel prossimoperin estate.