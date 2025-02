Tvplay.it - Moise Kean torna in bianconero per quasi 40 milioni, affare super

L’attaccante della Fiorentinaè l’uomo del momento. Il suo futuro al club gigliato però resta in forte bilico.Il trasferimento diin estate dalla Juventus alla Fiorentina ha fatto molto discutere e in tanti discutevano del prezzo del giocatore di 13di euro affermando addirittura che forse troppo visto le difficili ultimi stagioni e invece il giocatore ha smentito tutti ed ha risposto a suon di gol.inper40(Lapresse) TvPlayLa doppietta contro l’Inter campione d’Italia è solo l’ultima grande prestazione dell’attaccante che – insieme a Mateo Retegui, protagonista del poker a Verona – si sta giocando la classifica cannonieri ed ha ottime opportunità.e Retegui si giocano questa classifica e il posto in Nazionale anche se Spalletti ha confermato di star pensando a entrambi titolari per le prossime sfide di Nations League.