Tvplay.it - Moise Kean non si ferma più e ora quel contratto spaventa la Fiorentina: il motivo

Leggi su Tvplay.it

La cura Palladino sta permettendo di apprezzare unin formato straordinario, ma ciò ha un risvolto della medaglia: già tre club hanno bussato alla porta per l’attaccante italiano.Una doppietta all’Inter ha ulteriormente conto la stagione magica chesta vivendo con la maglia della. Un’aria di soddisfazione straripante per il giocatore, che non si guarda più alle spalle – leggi Juventus – e risponde ai microfoni di ‘SKY Sport’ quasi con indifferenza: “Qualcuno mi sta rimpiangendo? Non so di cosa stai parlando, io sono qua a Firenze”.non sipiù e orala: il(LaPresse) – tvplay Sì, ma per quanto? Osservato, voluto, cercato da Raffaele Palladino, l’attaccante italiano classe 2000 è giunto a Firenze in estate dalla Juventus su richiesta espressa del tecnico Viola, che l’avrebbe voluto allenare anche quando dirigeva il Monza.