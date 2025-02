Juventusnews24.com - Moggi sentenzia: «Kolo Muani grande intuizione di Giuntoli, ma il Como andava a velocità doppia. Dico questo su Thiago Motta»

di Redazione JuventusNews24ha commentato-Juve: le dichiarazioni dell’ex dirigente bianconero sul momento della squadra diLuciano, su Libero, ha parlato di Juve e del rendimento dei bianconeri con. Ecco il commento dell’ex dirigente.– «Pur dovendo barcamenarsi in ristrettezze economicheha dimostratointuito andando a pescare un fromboliere come il francese che ha messo al sicuro il risultato pur avendo avuto mezza palla giocabile nell’intera partita. È però l’unica cosa lieta della serata, la Juve è stata infatti sopraffatta dal gioco delche, mentre la Juve balbettava difendendosi per 90’. Al momento chi sta mancando è ildi Bologna che vinceva facendo bel gioco mentre quello juventino quando vince (poco) lo fa di rimessa e giocando male».