Mister Movie | Todd McFarlane critica l’evoluzione di Venom nei film | Nella mia visione era un vero cattivo

Mesi dopo la conclusione di: The Last Dance, che ha segnato il capitolo finale della saga di Tom Hardy nei panni del celebre simbionte,, co-creatore di, ha espresso il suo punto di vista su come avrebbe gestito il personaggio sul grande schermo. In un'intervista con CBR, l'autore ha evidenziato le differenze tra la suaoriginale e l'adattamento cinematografico realizzato da Sony.: da villain a anti-eroeha sottolineato come la sua interpretazione difosse ben diversa da quella proposta nei:"Se mi chiedi se avrei scritto e diretto ilesattamente come hanno fatto loro? Ovviamente no. Per me,non è un bravo ragazzo. Quando ho lasciato la Marvel, hanno iniziato a trasformarlo in un eroe.mia testa,era un villain.