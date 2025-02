Mister Movie | One Piece 2 il live-action si avvicina al ritorno su Netflix con il debutto di Chopper

Leggi su Mistermovie.it

La seconda stagione di Onesi prepara a sbarcare sue i fan non vedono l'ora di scoprire le nuove avventure di Rufy e della sua ciurma. Con la produzione ufficialmente terminata, il conto alla rovescia per i nuovi episodi è ufficialmente iniziato. Tra le tante novità in arrivo, una delle più attese è senza dubbio ildi Tony Tony, il medico renna dei Pirati di Cappello di Paglia.arriva nella seconda stagione di OneMentreha progressivamente svelato il cast che animerà la nuova stagione, i dettagli susono stati mantenuti segreti. Questo personaggio è una delle figure più amate dell'opera di Eiichiro Oda, e il suonelè uno degli eventi più attesi dagli spettatori. Recentemente, Mackenyu, l'attore che interpreta Roronoa Zoro, ha rilasciato un'intervista a Variety in cui ha lasciato trapelare alcune interessanti anticipazioni.