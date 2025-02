Mistermovie.it - Mister Movie | Nuovo Amore Al Grande Fratello tra Federico Chimirri e Amanda Lecciso?

Lorenzo e Shaila si trovano nuovamente al centro di una tensione crescente. La scintilla di quest'ennesimo contrasto è una collanina: Shaila non ha rivelato che il gioiello le era stato regalato da un altro ragazzo e Lorenzo, sentendosi tradito dalla mancanza di trasparenza, reagisce con veemenza.Per chiarire, la ragazza lo raggiunge in sauna e cerca delle spiegazioni da parte sua. Indaga sul suo fastidio, ma Lorenzo appare poco propenso al dialogo.Semplicemente, dice di essersi sentito preso in giro. Sebbene la ballerina minimizzi, Lorenzo spiega di aver sofferto per la bugia detta e riflette sul fatto che necessitino di conoscersi meglio.Shaila è nervosa, non si sente capita, spesso è accomodante e comprensiva nei riguardi del fidanzato ma lui non fa lo stesso.Ammette di aver sbagliato, tuttavia non comprende l'ostinazione di Lorenzo.