Mister Movie | Natasha Rothwell e il possibile ritorno in Sonic the Hedgehog 4

L’universo cinematografico dithecontinua a espandersi con nuovi capitoli e personaggi amati dal pubblico. Dopo il terzo film della saga, che ha visto il debutto di Keanu Reeves nei panni di Shadow e ildi diversi volti noti, cresce la curiosità su cosa riserverà il futuro. Tra le attrici che hanno espresso il desiderio di tornare c’è, interprete di Rachel, che ha parlato della sua esperienza nel franchise e delle possibilità di rivederla nel prossimo capitolo.L’esperienza diconthe3In una recente intervista rilasciata a ScreenRant,ha raccontato la sua partecipazione athe3, spiegando come sia stata un’esperienza frenetica e intensa. Dopo aver girato le sue scene a Londra, l’attrice è immediatamente volata in Thailandia per unirsi al cast della terza stagione di The White Lotus.