Mister Movie | Kevin Costner e quel dettaglio che l’ha sempre infastidito dei film Western

Kevin Costner e quel dettaglio che l'ha sempre infastidito dei film Western

Horizon: An American Saga è l'ambiziosa epopea cinematografica di, suddivisa in quattro capitoli, che esplora la storia del West attraverso una moltitudine di personaggi e vicende intrecciate. A differenza di molti altridel genere, questa saga pone particolare attenzione alla presenza femminile, un aspetto spesso trascurato nel panoramatradizionale.e la critica alla rappresentazione femminile neiDurante la presentazione del secondo capitolo della saga al Santa BarbaraFestival il 7 febbraio,ha espresso una delle sue più grandi frustrazioni riguardo al genere: la scarsa presenza delle donne. “Non ci sarebbe un West senza le donne, eppure neispesso vengono messe in secondo piano o addirittura ignorate”, ha dichiarato l'attore e regista in un'intervista rilasciata a Variety.