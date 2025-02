Mistermovie.it - Mister Movie | In Jurassic World: Rebirth ci sarà una nuova visione sui dinosauri

Il primo trailer diha catturato l'attenzione degli appassionati, mostrando una scena evocativa all'interno di un museo, dove lo scheletro di un T-rex è affiancato da uno striscione che recita "Quando idominavano la Terra". Questo dettaglio ha subito fatto pensare a un omaggio alla sequenza finale diPark, ma il produttore Frank Marshall ha chiarito il vero significato dell'inquadratura in un'intervista rilasciata a Vanity Fair.Il richiamo ai classici e un nuovo approccio narrativoSecondo Marshall, la scena non è un semplice riferimento nostalgico, bensì rappresenta la chiusura di una mostra sui. L'attore Jonny Bailey interpreta uno scienziato impegnato a smantellare l’esposizione, sottolineando come il fascino per queste creature sia ormai scemato.