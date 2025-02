Ilfattoquotidiano.it - “Mio fratello Jovanotti mi ha salvato, ma dopo il Grande Fratello non risponde ai miei messaggi”: le parole di Bernardo Cherubini a “Verissimo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato uno dei protagonisti della casa del, ma proprio nel momento in cui èriuscito ad aprirsi, raccontando la sua vita, la sua esperienza nel reality di Canale 5 è terminata. Ora, però,è tornato a raccontarsi negli studi di, dov’è stato ospite di Silvia Toffanin per parlare del rapporto con suo, Lorenzo, della morte prematura dell’altro suoUmberto, e del suo amore per Tiziana, la donna con cui ha condiviso 23 anni della sua vita.“Io e ifratelli eravamo molto legati da piccoli, il mio babbo ci portava sempre nella Cappella Sistina. Il paragone con? A volte sembra che non avessi le risorse necessarie per star bene lo stesso, ma a me è mancato il sogno. Ai ragazzi che cercano una strada vorrei dire che la cosa più importante per arrivare a fare qualcosa di bello è riuscire ad avere un sogno”, spiega