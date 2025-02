Uominiedonnenews.it - Mina Settembre 3, Ultima Puntata: Il Matrimonio Di Gelsomina E Domenico!

3,si sposano nonostante il periodo di crisi che hanno attraversato.è anche impegnata ad aiutare Eddy!3 prosegue e, nel corso della sesta eddella fiction, al centro dell’attenzione ci saranno le nozze di. Dopo un periodo di crisi i due arriveranno al tanto atteso momento del, anche se non tutto filerà liscio per via di alcuni problemi legati ad Eddy. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.3: dove eravamo rimasti?Tra, è in corso una crisi che ormai sembra essere difficile da risolvere. Lei non riesce a perdonargli il fatto di averle nascosto che Viola stava cercando la sua madre biologica.fa di tutto per farsi perdonare, ma senza successo poichésembra ritenere di non potersi più fidare di lui che non è stato sincero con lei su un argomento così importante.