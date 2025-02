Juventusnews24.com - Milan Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munnodel match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi affronta la 18esima ed ultima giornata della regular season di Serie A femminile. Bianconere ospiti delche ha bisogno dipositivo per blindare la poule scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0:Aggiornamenti a partire dalle 15.00Migliore in campoA conclusione del match0-0:In attesa delle formazioni ufficiali: il pre partitaSfida di campionato per la?????? Serie A Femminile?? 18^ giornata??? Centro Sportivo Vismara (o)? 15:00 CET pic.