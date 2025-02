Juventusnews24.com - Milan Juventus Women LIVE: Brighton titolare, altra panchina per Calligaris

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi affronta la 18esima ed ultima giornata della regular season di Serie A femminile. Bianconere ospiti delche ha bisogno di risultato positivo per blindare la poule scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 15.00Migliore in campoA conclusione del match0-0: risultato e tabellino(4-3-3): Giuliani; Koivisto, Piga, Sorelli, Vigilucci; Arrigoni, Mascarello, Cernoia; Renzotti, Ijeh, Stokic. All. Bakker. A disp. Marinelli, Nadim, Karczewska, Rubio, Fedele, Laurent, Mesjasz, Cesarini, Tornaghi, Dompig(3-4-3): Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Harviken; Krumbiegel,, Schatzer, Boattin; Cantore, Girelli, Bonansea.