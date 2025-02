Juventusnews24.com - Milan Juventus Women 0-4 LIVE: traversa di Krumbiegel

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi affronta la 18esima ed ultima giornata della regular season di Serie A femminile. Bianconere ospiti delche ha bisogno di risultato positivo per blindare la poule scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-4: sintesi e moviola3? Tiro Vigilucci – Conclusione forte da fuori, ma centrale. Può bloccare Peyraud-Magnin7? Terreno di gioco in condizioni pessime – Varie porzioni del prato sono ai limiti della praticabilità11? Brighton murata in area – Era andata quasi a botta sicura l’americana dopo una respinta corta di Giuliani su corner di Boattin12? Ammonita Sorelli – Evidente trattenuta su Bonansea16? Boattin cerca la porta da corner – E’ la seconda volta che la 13 tenta il gol olimpico.