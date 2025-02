Dailymilan.it - Milan, il problema alla caviglia non ferma Rafael Leao: arriva l’ennesimo goal in trasferta. Il dato

Ilvince e lo fa anche grazie a, che nonostante ilha stretto i denti trovando il quintoin.Nelche vince ad Empoli c’è anche lo zampino di. Il portoghese che inizialmente è partito dpanchina per un fastidioè entrato ad inizio secondo tempo risultando subito decisivo per i rossoneri. Il suoto al minuto 68 ha permesso ai rossoneri di sbloccare una partita complicata.Il portoghese ha segnato di testa sfruttando un assist al bacio di Christian Pulisic, sesto assist per lui in questo campionato. Il portoghese con ilrealizzato contro l’Empoli è salito a cinquein questo campionato. Tutti i cinquesegnati dal portoghese sonoti in: Empoli, Como, Cagliari (2), Lazio.