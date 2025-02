Tvplay.it - Milan, che mazzata: la firma è più lontana, tifosi distrutti

Leggi su Tvplay.it

Ilsi gode i suoi nuovi acquisti e il loro rendimento in campo, ma non può chiudere gli occhi dinanzi a unache sembra sempre più.Basta stropicciarsi gli occhi fra il primo e il secondo tempo di Empoli-per vedere tutt’altro match. Nella seconda frazione di gioco, disputata in 10 vs 10 a causa di un’espulsione per parte, mister Sergio Conceicao ha disposto per l’attacco rossonero Santiago Gimenez, Rafa Leao e Christian Pulisic. E così il gioco è fatto: il match è terminato per 2-0 in favore del, che: laè più(LaPresse) – tvplay Momento di esaltazione comprensibile, anche in ottica futuro. Tuttavia esistono delle situazioni che andranno affrontare più prima che dopo e riguardano i possibili cambiamenti in organico con l’arrivare dell’estate e quindi della sessione più intensa di calciomercato.