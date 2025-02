Rompipallone.it - Milan, che bordata al neoacquisto dal suo ex allenatore: “Non ci manca”

Ultimo aggiornamento 9 Febbraio 2025 9:41 di Clemente GrimaldiAttacco diretto aldelda parte del suo ex: “Non ci”.Dopo due trasferte infauste, contro la Juventus e contro la Dinamo Zagabria in Champions League, ilnel tardo pomeriggio di ieri è tornato a vincere lontano da San Siro. I rossoneri hanno battuto per 2-0 fuori casa l’Empoli grazie alle reti di Leao e Santiago Gimenez, il suo primo timbro con la maglia del Diavolo.Un successo non scontato per gli uomini di Conceiçao rimasti in 10 a causa del doppio giallo rifilato dall’arbitro Pairetto a Tomori. Parità numerica poi ristabilita 11? dopo con l’espulsione di Marianucci.Empoli-, la mossa di Conceiçao all’intervalloIl tecnico portoghese, dopo un primo tempo anonimo dei suoi, nella ripresa è sceso in campo con tutte le sue armi offensive: Leao e Pulisic sui lati e Joao Felix al supporto di Santiago Gimenez.