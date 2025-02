Amica.it - Mia Farrow oggi festeggia gli 80 anni e rimane un’icona di stile ed eleganza androgina. Celebre per il taglio pixie sfoggiato in Rosemary’s Baby, 1968, ha rivoluzionato i canoni di bellezza con un look minimalista e sobrio. Il suo stile, semplice e autentico, resta un modello senza tempo.

Leggi su Amica.it

Miacompie 80e il suo fascinocontinua a ispirare il mondo della moda e del cinema. Nata Maria de Lourdes Villiersil 9 febbraio 1945 a Los Angeles, figlia del regista australiano Johne dell’attrice irlandese Maureen O’Sullivan, la sua carriera inizia negli60 con la soap opera Peyton Place. Nelottiene il ruolo da protagonista indi Roman Polanski che la consacra a livello internazionale. L’interpretazione le vale un Golden Globe e la trasforma in una delle attrici più richieste della sua generazione.La sua carriera cinematografica prosegue con film come Il grande Gatsby (1974), dove interpreta Daisy Buchanan, e una lunga collaborazione con Woody Allen negli80, che la vede protagonista in pellicole come Hannah e le sue sorelle (1986) e Crimini e misfatti (1989).