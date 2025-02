Quotidiano.net - Mia Farrow compie 80 anni: una vita tra cinema, amori e scandali

Leggi su Quotidiano.net

Ottantada protagonista tra arte,e battaglie. L'attrice americana Mia, a lungo musa e amante ma poi nemica di Woody Allen, ha spento oggi 80 candeline da poco reduce dall'ultima fatica artistica: The Roommate a Broadway con Patty Lupone su cui il sipario e' calato lo scorso dicembre. Da Peyton Place in tv e Rosemary's Baby di Roman Polanski alla lunga collaborazione con Woody che frutto' 13 film iconici tra cui Commedia Sexy di una Notte di mezza Estate, Hannah e le Sue Sorelle, Zelig, La Rosa Purpurea del Cairo, Radio Days, September e Alice, poi il ritorno al palcoscenico e alla televisione dopo la separazione dal regista, lae' stata un'icona di Hollywood, figura complessa traprivata e attivismo: ambasciatrice di buona volonta' dell'Unicef (l'agenzia dell'Onu per l'infanzia), ha svolto missioni nel Darfur, in Ciad e nella Repubblica Centrafricana.