Vicenzatoday.it - Meteo, le previsioni per la settimana: cieli nuvolosi e temperature spesso sopra la media

Leggi su Vicenzatoday.it

Lunedi 10Cielo: Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti coperto e a tratti parzialmente nuvoloso. Sulla pianura di notte nebbie locali, in dissolvimento di mattina e in nuova formazione di sera.Precipitazioni: Probabilità bassa (5-25%) sulla pianura per locali e brevi pioviggini, medio-bassa.