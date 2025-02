Messinatoday.it - Messina: lo Smart Parking è bello a dirsi, ma complicato nell’uso

L’uso della tecnologia per parcheggiare l’auto a, che doveva far diventare l’iter più semplice, è diventato piùperché il “percorso” da compiere per pagare utilizzando internet, per il comune cittadino, non è semplice.Facendo la premessa che il sistema funzioni al 100%.