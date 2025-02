Spazionapoli.it - Mertens simula, poi partita sospesa: delirio in Galatasaray-Adana Demirspor

Succede di tutto in, a seguito del rigore concesso ai padroni di casa con unazione dinon vista dall’arbitroHa del clamoroso quanto accaduto in Turchia, Osimhen e soprattuttoprotagonisti della serata. A Istanbul va in scena. Praticamente un testa-coda, visto che l’ex formazione di Balotelli è in una situazione di classifica difficile. Sta precipitando verso la retrocessione.Dopo circa 11 minuti,raccoglie un pallone calciato da Osimhen e respinto da un difensore. Prova ad anticipare un avversario, allungandosi la palla, poi cerca il contatto e si lascia cadere in area di rigore. Unazione che in epoca moderna risulta imbarazzante non decretare come tale. E invece, il direttore di gara assegna il calcio di rigore al