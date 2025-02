Internews24.com - Mercato Inter, il cambio di rotta significativo tracciato da Oaktree: cosa aspettarsi in estate tra entrate e uscite?

di Redazione, ildidaintra? Arrivano alcuni indiziDa quando ha preso il comando, la linea delha cominciato a cambiare. Inlo farà in modo ancora più netto, tracciando una linea di divisione rispetto alla gestione passata. Basta colpi a parametro zero e per giocatori avanti con l’età, sì ad investimenti su profili di prospettiva, con possibili cessioni anche illustri. A riferirlo è il Corriere dello Sport.– «Anche i pochi benefici generati dagli ultimi mercati possono spiegare le difficoltà dell’in questa stagione. La realtà, infatti, è che la rosa a disposizione di Inzaghi, almeno sul piano della qualità, non è così ricca come troppo facilmente si era pensato.