Mercato Centrale a sostegno di Aliano come Capitale italiana della cultura 2027

Firenze, 7 febbraio 2025 - Il Comune diin collaborazione conpresenta una rassegna di tre eventi nelle città di Milano, Firenze e Roma per sostenere la candidatura di(Mt) ae per diffondere la conoscenza dei territori e i prodotti tipiciBasilicata. Il primo appuntamentorassegna si terrà a Milano il 10 febbraio. A seguire il 13 febbraio si svolgerà a Firenze e per concludere il 17 febbraio a Roma.è nota agli italiani per essere stata la città di confino di Carlo Levi che in Cristo si è fermato a Eboli ha raccontato la realtà così misera e degradata di questa terra da pensarla dimenticata da Dio. Le mani sono state l’unica risorsa di cui disponevano i lucani e le hanno usate, deformate dalla fatica, per costruire dimore con i sassi e fare pasta e pane per nutrirsi.