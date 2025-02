Ilrestodelcarlino.it - Meocci convince i giudici: "Non truffò l’imprenditore. I due erano d’accordo"

Stavolta igli hanno creduto (almeno in parte). E questo fa forse più notizia di una condanna se l’imputato è Roberto, il truffatore seriale della Valdichiana che - quella volta - decise di indossare gli abiti di un fantomatico dottor Riccardo Menarini, esponente della facoltosa casa farmaceutica. Certo, per questo reato, quello di sostituzione di persona, è stato condannato a sette mesi ma non per truffa che secondo la ricostruzione dell’accusa si aggirava a cifre da capogiro: un milione e mezzo. Secondo la procura tutto era iniziato nei salotti della Milano bene, quelli dove si decide il calciomercato. Siamo all’Hotel Bulgari, è il 2019. Ilentra elegantissimo nell’hall e finge di essere amico di Claudio Lotito, il patron della Lazio. "Piacere, Menarini". Così conosce un imprenditore milanese.