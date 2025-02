Ilgiorno.it - Mentre in Italia torna la Bibbia a scuola, in Danimarca si insegna ai ragazzi a gestire i soldi

Avete presente la faccenda del progresso, dell’urgenza di rendere le giovani e i giovani sempre più consapevoli delle proprie capacità, del fatto che parlare disignifichi parlare di emancipazione e che farlo asia il miglior modo per avviare percorsi attraverso cui gli adulti di domani possano essere pienamente consapevoli dei propri mezzi? Bene. Prendetela e mettetela da parte, a meno che non abbiate intenzione di trasferirvi ininil governo ha deciso di puntare molto sullo studio dellanellaprimaria, per riscoprire - pare - le radici culturali europee e migliorare il gusto per la lettura, a Copenaghen e dintorni, dal 2015 – sì, avete letto bene, da dieci anni – l’educazione finanziaria è obbligatoria per gli studenti dai 13 ai 15 anni.