Ilrestodelcarlino.it - Mendes troppo solo per pungere. Palumbo ingabbiato dai doriani

GAGNO 6,5 Sulla rete di Niang può fare poco. Evita un passivo più pesante nella ripresa con una parata super su Akinsanmiro. Puntuale nelle uscite, il migliore dei gialli. CALDARA 5 Perde Niang sul gol decisivo e in generale va sempre in difficoltà ogni volta che deve fare i conti con il pressing blucerchiato. DELLAVALLE 5,5 Gli viene cambiato ruolo forse più spesso del necessario e può capitare che non trovi la solita lucidità, soprattutto quando deve liberarsi del pallone. CAUZ 5,5 Non fa errori clamorosi, ma partecipa anche lui alle danze della difesa quando la Samp in più di un’occasione recupera più di una palla nell’area canarina con un reparto arretrato molto impacciato. DI PARDO 6 Ha l’unica grande occasione del Modena, ma Cragno gli nega il gol. Poteva crossare per Caso? Forse, ma tirare non era comunque un’idea sbagliata.