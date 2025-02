Liberoquotidiano.it - Meghan Markle ha flirtato con William? Le indiscrezioni clamorose (e la durissima reazione di Harry)

I rapporti tra il principee il principe, è vicenda nota da molti anni, sono pessimi. Oggi quasi inesistenti. Forse irrecuperabili. E dietro a questa clamorosa rottura, oltre alle molteplici vicende già note, potrebbe esserci anche, la moglie di, l'attrice invisa alla Corona e con la quale il principino è "fuggito" negli States. Il punto è che, anche se non ci sarebbe mai stato un vero e proprio flirt connon ha mai digerito alcuni atteggiamenti di lei con il fratello. Questo è quanto emerge dal libro Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants, scritto dal giornalista ed esperto di reali Tom Quinn, di cui alcuni estratti sono stati anticipati dai media britannici. Il volume raccoglie testimonianze e retroscena dello staff di corte, e questi rivelano come l'atteggiamento spontaneo e forse troppo caloroso di- baci, abbracci, molto contatto fisico - abbia generato incomprensioni all'interno della Famiglia Reale, dove il protocollo è molto rigido e formale.