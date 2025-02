Ilrestodelcarlino.it - Medici di famiglia: "Ci sarà un crescente disinteresse dei giovani. Il futuro è incerto"

Qualcosa bolle in pentola. Si tratta di una proposta di legge su una possibile riforma deidi. Secondo la bozza i nuoviverrebbero assunti indal servizio sanitario nazionale, a differenza di quelli già in servizio che potrebbero scegliere se rimanere liberi professionisti o passare al nuovo regime. Cosa cambierebbe in sostanza? Se passa la proposta di legge, i nuovidovranno operare sia nei propri studi che nei nuovi presidi territoriali, garantendo la copertura dalle 8 alle 20. Si stabilisce un impegno settimanale di 38 ore, suddiviso tra assistenza diretta ai pazienti e programmazione territoriale. "Il risultato di questo assetto organizzativo confuso è già evidente – spiega il dottor Pietro Pesaresi, delegato del sindacato Snami per la Romagna – ciundeiper lana di, scoraggiati da condizioni contrattuali insostenibili.