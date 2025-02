Spazionapoli.it - McTominay super, nessuno come lui in Serie A: il dato è clamoroso

Napoli calcio ultimissime-da record: dopo il goll’Udinese arriva unche lo rende un giocatore unico nella nostraA.Quest’oggi contro l’Udinese il Napoli ha avuto ancora una volta la conferma di aver acquistato un calciatore di livello assoluto in estate: Scottsi sta rivelando sempre di più un giocatore assolutamente dominante nella nostraA.Il primo tempo della gara contro l’Udinese è stato per lui piuttosto particolare. Prima, c’è stata un’incredibile occasione sciupata, dove il calciatore ex United ha praticamente “ciccato” un comodo tap-in a pochi passi dalla porta. Pochi istanti dopo, però, è arrivato il gol con un imperioso stacco di testa su calcio d’angolo.da urlo suIl suo gol segna però unincredibile raccontato da Opta:è infatti l’unico calciatore nellaA 2024/2025 a segnare almeno un gol di testa, di destro e di sinistro.