Feedpress.me - Maxi truffa ai danni di noti imprenditori: il ministro Crosetto presenta esposto alla Procura di Milano

Leggi su Feedpress.me

Arriverà a breve inl’deldella Difesa, Guido, che ha visto il suo nome usato per mettere a segno lanei confronti di una serie die professionisti di rilievo. Un lungo elenco di nomi di successo a cui nei giorni scorsi sono state chieste cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente . «La mia denuncia.