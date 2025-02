Lettera43.it - Maxi truffa a nome di Crosetto, pronta la denuncia del ministro della Difesa

«La miaè già». Parlando con l’Ansa, Guidoha annunciato la formalizzazione di un esposto contro itori che spacciandosi per ilhanno chiesto ingenti somme di denaro a noti e importanti imprenditori, tra cui Massimo Moratti, da usare per il riscatto di fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. L’esposto ipotizzerebbe la sostituzione di persona. Lo stessosu X aveva parlato del raggiro: «Preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola». Il titolare, riguardo all’intenzioneProcura di Milano di raccogliere la sua deposizione, ha spiegato di non essere per ora a conoscenza di alcun appuntamento.Moratti ha sporto, così come le famiglie Beretta e AleottiMassimo Moratti (Getty Images).