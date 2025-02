Lettera43.it - Maxi truffa a nome di Crosetto, il ministro della Difesa pronto a sporgere denuncia

«La miaè già pronta». Parlando con l’Ansa, Guidoha annunciato la formalizzazione di un esposto contro itori che spacciandosi per ilhanno chiesto ingenti somme di denaro a noti e importanti imprenditori, tra cui Massimo Moratti, da usare per il riscatto di fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. L’esposto ipotizzerebbe la sostituzione di persona. Lo stessosu X aveva parlato del raggiro: «Preferisco rendere pubblici i fatti perché nessuno corra il rischio di cadere nella trappola». Il titolare, riguardo all’intenzioneProcura di Milano di raccogliere la sua deposizione, ha spiegato di non essere per ora a conoscenza di alcun appuntamento.Moratti ha sporto, così come le famiglie Beretta e AleottiMassimo Moratti (Getty Images).