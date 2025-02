Gqitalia.it - Mattia Bellucci ha portato C.P. Company nel tennis

Per ilitaliano le prime settimane del 2025 non sono state un momento storico solo per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open. Per la prima volta nella storia del nostro, infatti, ci sono ben undici giocatori tra i primi 100 del mondo: nessun altro Paese ha una rappresentanza così elevata, a testimonianza di un'epoca d'oro che passa dal successo di un intero movimento.Tra le new entry c'è anche: era diventato numero 100 al mondo già lo scorso novembre, ma dopo il torneo di Rotterdam, dove è stato la mina vagante e autentica sorpresa della competizione, entrerà nella top 70 del ranking. Classe 2001 come Sinner,a Rotterdam ha raggiunto la prima semifinale in un torneo ATP in carriera, dopo aver piegato due illustri avversari: Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas (rispettivamente numero 8 e numero 11 al mondo).