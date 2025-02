Quotidiano.net - Matteo Salvini propone pace fiscale: 120 rate senza sanzioni per cartelle esattoriali

e rottamazione di tutte le: 120tutte uguali in dieci anni,e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà. Così, tornato in Italia dopo l'evento dei Patrioti di ieri a Madrid, ribadisce le proposte della Lega. Nelle prossime oresi confronterà con i responsabili economici del partito e gli altri dirigenti. L'obiettivo - si legge in una nota - è affinare il percorso del provvedimento che è coerente con il programma elettorale del centrodestra.