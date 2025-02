Ilgiorno.it - Matteo, aiuto cuoco all’Ambrosetti. Da Freeabile all’assunzione “vera“

È stato nello staff didal primo giorno ed è il primo a tagliare il traguardo dell’assunzione in un’azienda esterna, a quasi due anni dall’inaugurazione della pasticceria, caffetteria e ristorante di via Ragazzi del ’99 a Sondrio, che ha nell’inclusione lavorativa e sociale la propria cifra distintiva. Nei giorni scorsi proprio qui è stata organizzata una pizzata per salutarlo, non senza momenti di autentica commozione. A partire dallo stesso festeggiato,, un ragazzone di 28 anni dal sorriso contagioso. "Mi mancheranno tantissimo i miei colleghi-amici. Sono emozionato per il nuovo lavoro e anche un po’ impaurito – dice –. Qui ho iniziato nel laboratorio di pasticceria dove ho imparato un po’ di tutto e pian piano poi ho iniziato a dare una mano in cucina allo chef. Grazie a quanto adesso so fare, sono stato assunto comealla casa di riposo Ambrosetti Paravicini di Morbegno".