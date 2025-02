Formiche.net - Materie prime e debito. Le sfide dell’Africa secondo il Comitato parlamentare per l’intelligence

Leggi su Formiche.net

Il continente africano, ricco di risorse naturali strategiche per la transizione green-tech – minerali, terre rare, petrolio e prodotti agricoli – rappresenta una leva fondamentale per l’approvvigionamento globale. Tuttavia, lo sfruttamento di tali risorse richiede ingenti investimenti infrastrutturali, che hanno portato molti Paesi a ricorrere a finanziamenti esterni. Questo scenario, se da un lato favorisce la crescita, dall’altro espone alcuni Stati a un indebitamento che rischia di compromettere la loro stabilità economica. È quanto emerge dalla relazione del Copasir sull’Africa (qui il nostro articolo generale sul documento).Il ruolo delleIl documento evidenzia che le ragioni della relazione stanno in alcuni numeri: 54 Stati e migliaia di etnie; entro il 2030 oltre il 40% della popolazione giovanile mondiale sarà africana; entro il 2050 l’Africa rappresenterà più del 25% della popolazione globale.