Ilgiorno.it - Marone, incidente frontale in galleria sulla Sebina: un morto e due feriti gravi

(Brescia), 9 febbraio 2025 –mortale questo pomeriggio attorno alle 16 lungo la Strada Provinciale 510all’interno dellaVello 1, dove due veicoli si sono scontrati frontalmente. Le persone coinvolte sono tre. Per una di loro non c’è stato nulla da fare mentre altre due sono ferite in modo grave. Secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti una delle due vetture avrebbe invaso la corsia dove viaggiava l’altra. I motivi sono da stabilire. La centrale Operativa del numero unico 112 ha immediatamente contattato Soreu Alpina, che sul posto ha inviato l’elicottero da Brescia. Sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale di Darfo Boario Terme e i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e del Distaccamento di Darfo Boario Terme.