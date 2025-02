Sbircialanotizia.it - Marilyn Manson torna a Milano ma nessuno ha più paura

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'artista si esibirà all'Alcatraz martedì prossimo. Sul palco attesi i brani più iconici della sua carriera ultratrentennale e del nuovo album 'One Assassination Under God - Chapter One' Chi hadi? Ormai. Sembrano un lontano ricordo le controversie del passato, quando a ogni show del Reverendo che veniva annunciato seguivano manifestazioni, .L'articolomaha piùè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.