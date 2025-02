Ilrestodelcarlino.it - Marche, Ricci parla da candidato: “Voto chiave per fermare la destra”

Chiaravalle (Ancona), 9 febbraio 2025 – È iniziata la lunga corsa di Matteodadel centrosinistra per le elezioni regionali. Non è ancora ufficiale, mancando una data delnelle, ma la sua uscita in pectore all’associazione culturale L’Isola di Chiaravalle, in provincia di Ancona, è la prima chiamata alle armi del Partito democratico.di “combattimento”, di coalizione con un “nuovo centro sinistra marchigiano”, di “apertura al civismo” e di “speranza per i cittadini”. E lancia già le proposte, aprendo la campagna elettorale con ‘Al lavoro, per l’alternativa’: “Trasporto pubblico gratuito per gli studenti che vivono nelle aree interne e 30mila euro alle giovani coppie che andranno a viverci, anziché spenderli per Atim”. E poi ecco i tavoli aperti su sanità, rilancio del tessuto economico e sostenibile, infrastrutture e diritti civili e sociali.