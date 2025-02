Sport.quotidiano.net - Mantova si inchina alla regina. I biancorossi lottano, poi la resa

di Luca MarinoniNon basta ungeneroso per frenare la corsa del Sassuolo verso l’immediato ritorno in Serie A. Al “Martelli“ la capolista conferma tutte le qualità del suo organico e la squadra dell’ex Possanzini, pur cercando di tenere il ritmo dei neroverdi, è costretta a uscire dal campo a mani vuote, rimanendo così a stretto contatto con la zona calda della classifica. Il 3-0 finale per gli emiliani, a dire il vero, rappresenta una punizione troppo severa per i, capaci di affrontare con coraggio e spirito propositivo la prima della classe, salvo, poi, venire trafitti dopo un buon avvio dal primo, vero affondo degli ospiti. In effetti la partenza è su ritmi elevati e nel segno dell’equilibrio, ma al 19’ Laurienté sfrutta un servizio di Iannoni e trasforma la prima azione del Sassuolo nella rete del vantaggio.