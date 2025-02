Spazionapoli.it - Manna senza dubbi su Okafor: annuncio in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Udinese, arrivano le parole del direttore sportivo Giovanniprima dell’inizio del match di campionato.Dopo la vittoria della Fiorentina sull’Inter di Simone Inzaghi, il Napoli è solo in prima posizione a +3 proprio dai nerazzurri. I ragazzi di Antonio Conte, nonostante la beffa degli ultimi minuti contro la Roma, così, hanno potuto mantenere il vantaggio sugli avversari, stavolta con lo stesso numero di partite.Di conseguenza, gli azzurri avranno il dovere di scendere in campo, alle 20.45 contro l’Udinese, per difendere la prima posizione in attesa del match dell’Inter, impegnato ancora una volta contro la Fiorentina nella giornata di domani. A Dazn, prima dell’inizio del match, Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni.sicuro: “Doveroso fare la conferenza,ha le giuste caratteristiche”Sull’unione dell’ambiente Napoli sul lato societario, ha sottolineato: “Compattezza? Si, sicuramente.