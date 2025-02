Inter-news.it - Manna osa per il titolo: «Uniti per costruire, Conte un arricchimento»

A parlare prima di Napoli-Udinese, il direttore sportivo Giovanni. Il Napoli, vincendo questa sera, andrebbe a più sei sull’Inter, che giocherà domani.– Prima di Napoli-Udinese, a parlare su DAZN il DS degli azzurri. Il suo pensiero in merito alla posizione del Napoli e alla presenza di Antonioin panchina: «Per ottenere risultati equalcosa di duraturo e importante bisogna esseree fare blocco sia interno che esterno al campo. Unione di intenti in questo percorso che per ora ci sta dando dei frutti.ha una carriera che parla da solo, per me è un motivo di. Può portare con sé un’esperienza che magari non si ha». I partenopei, vincendo questa sera contro l’Udinese, salirebbero a quota 57 punti in classifica e portandosi momentaneamente a più sei sull’Inter, che giocherà domani sera in casa contro la Fiorentina.