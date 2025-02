Sport.periodicodaily.com - Manchester City vs Real Madrid: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

L’urna di Nyon ha giocato un brutto scherzo mettendo difronte le ultime due vincitrici della competizione che si giocano un posto negli ottavi.vs, match valido per l’andata dei play-off di Champions League 2024/2025, si giocherà martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21 presso l’Ethiad Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREAnnata decisamente tribolata per i Citizienz , distanti dalla vetta in Premier League e fuori dalle prime otto in Champions League. A ciò si aggiunge che la qualificazione ai play-off è arrivata soltanto all’ultima giornata grazie alla vittoria contro il Bruges, per un totale di undici punti conquistati in otto partite. Per avere la meglio sugli spagnoli ci vorrà un’impresa.Anche i Blancos non stanno vivendo un buon momento, sospesi tra la possibilità di vincere tutto, essendo ancora in corsa sia in Liga che in Coppa del Re, o chiudere la stagione senza nulla in mano.