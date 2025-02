Ilrestodelcarlino.it - "Manca personale qualificato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eredi Pietrolungo Francesco Srl si occupa prevalentemente di trasporto in Adr di merci pericolose, come carburanti e bitume liquido, che richiede un ulteriore patentino per gli autisti. Barbara Pietrolungo spiega i motivi alla base di una grave crisi: "Il mio è un grido di disperazione per un settore in profonda crisi, almeno per le piccole imprese. Abbiamo necessità di, ma c’è una grave carenza di autisti. Un altro problema riguarda le voci che incidono sui nostri bilanci. Il costo del lavoro è davvero pazzesco, e tra gasolio, autostrada e assicurazioni, un carico enorme di burocrazia e le piccole aziende del settore andranno a finire".