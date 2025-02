Ilrestodelcarlino.it - "Manca il rapporto umano col medico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giada Albonetti ritiene che la figura deldi base sia cambiata notevolmente negli anni, tanto da limitare sempre di più i contatti trae paziente. "Ormai ci rivolgiamo aldi base solo con un messaggio o una mail, per non parlare delle App. Per me oggi, nel 2025, ildi base è diventato ’un amministratore di base’. Ilriduce tutto a un’App sul telefono. Non c’è più una comunicazione diretta con il dottore anche per un semplice consiglio.ilildiretto e la conoscenza del paziente, con la sua storia clinica e la sua emotività. Si riduce tutto a un freddotelefonico".